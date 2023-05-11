Çatak'ta depremzedeler yararına hayır çarşısı kuruldu

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmen ve usta öğreticiler tarafından depremzedeler yararına 'Hayır Çarşısı' kuruldu.

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmen ve usta öğreticiler tarafından depremzedeler yararına 'Hayır Çarşısı' kuruldu.

Çatak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde çok sayıda gönüllünün destek verdiği 'Hayır Çarşısı', Merkez Taziye Evinde kuruldu. Geliri depremzedeler yararına kullanılacak 'Hayır Çarşısı'nın açılışını İlçe Kaymakamı Sercan Sakarya, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Sancaklı yaptı.

Katılımcıların ve misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği çarşı, yöresel yemeklerin yanı sıra çok sayıda ikram da satışa sunuldu. - VAN