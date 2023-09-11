Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top için Havza'da mevlit okutuldu

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top, Samsun'un Havza ilçesinde dualarla anıldı.

Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top için ailesi tarafından şahadetinin üçüncü yıl dönümünde Değirmenüstü Mahallesi'ndeki baba ocağında mevlit okutuldu.

Mevlit sonunda Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top ve tüm şehitler için dua edildi.

Kaymakamı Cengiz Nayman, şehit aileleri için her zaman göreve hazır olduklarını belirtti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise şehitlerin emanetleri için her zaman kapılarının açık olduğunu dile getirdi.

Mevlit programına, Kaymakam Nayman, Belediye Başkanı Özdemir ile İl Jandarma Komutan Yardımcısı Hakan Fırat, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Belediye Meclis Üyeleri Ertan Özkan ile Bülent Şahin ile çok sayıda davetli katıldı.