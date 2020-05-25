Yunan askerlerinin denize bıraktığı 72 göçmen kurtarıldı İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında, Yunan askerleri tarafından sallarla denize terk edildiği ileri sürülen 72 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında, Yunan askerleri tarafından sallarla denize terk edildiği ileri sürülen 72 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Foça Balıkçı Barınağı'na getirilen göçmenlerin, işlemleri tamamlandıktan sonra İzmir İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.

Sahil Güvenliğin 'Alo 186' ihbar hattına, saat 10.00 sıralarında Foça Aslanburnu mevkisi açıklarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi ulaştı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. Sahil Güvenlik botu, can sallarındaki 34'ü Afganistan, 18'i Kongo, 6'sı Gine, 2'si Pakistan ve 12'si değişik Afrika ülkelerinden toplam 72 düzensiz göçmeni kurtardı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, Foça Balıkçı Barınağı'na getirilip, yiyecek, içecek ve çeşitli insani yardımlar yapıldı. Göçmenler ardından da sağlık kontrolünden geçirildi.Düzensiz göçmenler, Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan Yunan Sahil Güvenliği tarafından toplandıklarını, ardından da sallara bindirilerek Türk karasularına yakın bölgede denize bırakıldıklarını söyledi. Göçmenlerin, kimlik tespitlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri belirtildi.

Kaynak: DHA