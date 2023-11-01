Foça'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

İZMİR'in Foça ilçesinde kadın platformlarının öncülüğünde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Sloganlar atıp, pankartlar taşıyarak yürüyen katılımcılar, Foça Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'nda sessiz protesto ile eylemlerini tamamlandı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları, Foça'da protesto edildi. Reha Midilli Caddesi Sevgi Yolu güzergahında yürüyüş ile başlayan protesto eylemine, bazı kadın inisiyatif ve platform ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar destek verdi. Çoğunluğu kadın olan katılımcılar ellerinde 'Kadınlar Barış İstiyor', 'Çocuklarımız Ölmesin', 'Savaşın Kazananı Olmaz', 'Barış Hemen Şimdi', 'Savaşa Hayır' ve 'Savaşa Son' yazılı dövizler taşıyarak Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'na geldi. Kalabalık, kendileri gibi destek verenlerin yakalarına da siyah kurdele taktı. Meydanda sessiz protesto yapan katılımcılar adına yazılı basın açıklaması yapıldı.

GAZZEDE YAŞANAN SOYKIRIMA DÖNÜŞÜYOR

"Filistinli çocukların ve kadınların dayanışmamıza ihtiyacı var" sözleriyle başlayan açıklamada, Gazze'de yaşanan vahşete dikkat çekildi. Birleşmiş Milletlere çağrı da yapılan açıklamada, "Gazze'de yaşanan savaş vahşeti bir soykırıma dönüşüyor. Bütün bir halkın kendi topraklarında yaşama hakkını hiçe sayarak uzun süredir en güçlünün hukukuyla yöneten zalimin, işgalcinin, sömürgecinin şiddetini kınıyoruz. BM üyelerine çağrımızdır. Başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere sivillerin ölümlerine yol açan savaşta acil ateşkes ilan edilsin. Uluslararası bir komisyon aracılığıyla bu zulme son verilsin ve yaşanan sorunlara evrensel hukuk normlarıyla çözüm yolları aransın. Filistin halkının yanındayız. Adil ve kalıcı bir barış için, 'Ateşkes hemen şimdi' denildi. (DHA)