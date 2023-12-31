İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Foça ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 organizatör şüphelisi tutuklandı. Operasyonda kurtarılan 25 düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, 28-30 Aralık tarihleri arasında jandarma ekiplerince Foça ilçesi Aslanburnu mevkiinde göçmen kaçaklığına yönelik operasyonlar düzenlendi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 1 taksi ve 2 minibüs durduruldu. Araçların içerisinde bulunan 25 göçmen kurtarılırken, Kadir. S., Yasin S., Özgür T., Alperen D., Okan A. ve Cemil S., isimli 6 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, 6 organizatör şüphelisi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR