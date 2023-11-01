İzmir'de Kadınlar İsrail'i Protesto Etti

İzmir'in Foça ilçesinde kadınlar İsrail'i protesto etti. Kadınlar, uluslararası kamuoyuna 'Başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere sivillerin ölümlerine yol açan savaşta acil ateşkes ilan edilsin. Uluslararası bir komisyon aracılığıyla bu zulme son verilsin ve yaşanan sorunlara evrensel hukuk normlarıyla çözüm yolları aransın' çağrısını yaptı.

İzmir'in Foça ilçesinde kadınlar İsrail'i protesto etti. Kadınlar, uluslararası kamuoyuna "Başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere sivillerin ölümlerine yol açan savaşta acil ateşkes ilan edilsin. Uluslararası bir komisyon aracılığıyla bu zulme son verilsin ve yaşanan sorunlara evrensel hukuk normlarıyla çözüm yolları aransın" çağrısını yaptı.

İzmir'in Foça ilçesinde kadın platformları Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'i protesto eylemi düzenlendi. Reha Midilli Caddesi Sevgi Yolu'ndan Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'na doğru sessiz yürüyüş düzenleyen kadınlara bazı inisiyatif, platform ve sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar da destek verdi. Kadınlar ellerinde "Kadınlar barış istiyor", "Çocuklarımız ölmesin", "Barış hemen şimdi", "Savaşa hayır" yazılı dövizler taşıdı, yakalarına siyah kurdele taktı.

"GAZZE'DE YAŞANAN SAVAŞ VAHŞETİ BİR SOYKIRIMA DÖNÜŞÜYOR"

Nihat Firim Barış ve Demokrasi Meydanı'nda basın açıklaması yapan Foçalı kadınlar, "Filistinli kadınların ve çocukların dayanışmamıza ihtiyacı var" dedi. Açıklamada, "Gazze'de yaşanan savaş vahşeti bir soykırıma dönüşüyor. Bütün bir halkın kendi topraklarında yaşama hakkını hiçe sayarak uzun süredir en güçlünün hukukuyla yöneten zalimin, işgalcinin, sömürgecinin şiddetini kınıyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) üyelerine çağrımızdır. Başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere sivillerin ölümlerine yol açan savaşta acil ateşkes ilan edilsin. Uluslararası bir komisyon aracılığıyla bu zulme son verilsin ve yaşanan sorunlara evrensel hukuk normlarıyla çözüm yolları aransın. Filistin halkının yanındayız. Adil ve kalıcı bir barış için, 'ateşkes' hemen şimdi" denildi.