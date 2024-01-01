Foça Açıklarında 43 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmek isteyen, lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 30 Aralık saat 08.40 sıralarında, Foça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-905) tarafından durdurulan hareketli lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR