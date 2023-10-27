Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Türk Bayrağı Denizcilik Sektöründe Prestijli Bir Bayrak Haline Geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İzmir'de yapılan Yeni Foça Yat Limanı açılışında Türk bayrağının denizcilik sektöründe dünyanın en prestijli bayrakları arasında yer aldığını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin yat turizmi açısından yeni cazibe merkezi olduğunu ve İzmir'e 5 yeni yat limanı yapılacağını söyledi.

- Bakan Abdülkadir Uraloğlu: "Türk sahipli deniz ticaret filosu bugün dünyada 12. sırada"

Bakan Uraloğlu'ndan Yeni Foça Yat Limanının açılışında İzmir'e 5 yeni yat limanı müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu: "Türk bayrağı, denizcilik sektöründe dünyanın en prestijli bayrakları arasında"

" İzmir'i 5 yeni yat limanı ile Türkiye yat turizminin başkentine dönüştüreceğiz"

İZMİR - İzmir'de, Yeni Foça Yat Limanının açılışına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "2002 yılında Türk sahipli deniz ticaret filosu 8,9 milyon detveyt ton ile dünyada 17. sıradayken bugün 45,7 milyon detveyt ton ile 12. sırada. Türk bayrağı, artık denizcilik sektöründe dünyanın en prestijli bayrakları arasında yer almaktadır" dedi.

Yeni Foça Yat Limanının açılışı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun katılımıyla yapıldı. Türk bayrağının, denizcilik sektöründe dünyanın en prestijli bayrakları arasında yer aldığını ifade eden Uraloğlu, "2002 yılında Türk sahipli deniz ticaret filosu 8,9 milyon detveyt ton ile dünyada 17. sıradayken, bugün 45,7 milyon detveyt ton ile 12. sırada. Türk bayrağı, artık denizcilik sektöründe dünyanın en prestijli bayrakları arasında yer almaktadır" dedi.

"Gururla belirtmek istiyorum ki ülkemiz dünya süper yat endüstrisinin parlayan bir yıldızıdır" diyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "2023 yılı ilk 9 ayında Aliağa Bölge Liman Başkanlığımızdaki limanlarda 40 milyon ton yük, 1,2 milyon TEU konteyner elleçlenmiştir. Bu rakamlarla İzmir'imizin Aliağa ilçesi ülkemizde en çok yük elleçlenen 2. liman bölgemiz olmuştur. 2002 yılında 37 olan tersane sayımızı da 85'e yükselttik. Yıllık taşıma kapasitemizi 550 bin detveyt tondan 4,79 milyon detveyt tona çıkardık ve gururla belirtmek istiyorum ki ülkemiz dünya süper yat endüstrisinin parlayan bir yıldızıdır" şeklinde konuştu.

"Ülkemiz yat turizmi açısından yeni cazibe merkezi olmuştur"

Türkiye'nin kültürel zenginliğinin yanı sıra; coğrafi konumu, iklimi ve doğal güzellikleriyle de dünyanın sayılı turizm ülkeleri arasında yer aldığını, bu alanda markalaşma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Türkiye hem yat hem de kruvaziyer turizmi açısından da çok büyük fırsatlara sahiptir. Yat kullanıcılarının her gün farklı koylara demirleyerek doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu sahil kasabalarımızı gezebilecekleri eşsiz bir hazinedir. Son 21 yılda inşa ettiğimiz yeni yat limanlarıyla ve sürekli artan bağlama kapasitesi ile ülkemiz yat turizmi açısından yeni cazibe merkezi olmuştur" diye konuştu.

" İzmir'i 5 yeni yat limanı ile Türkiye yat turizminin başkentine dönüştüreceğiz"

İzmir'e 5 yeni yat limanı için etüt projesinin sürdüğünü belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"10 bin 45 ilave yat bağlama kapasitesi sağladık. 2002 yılında 8 bin 500 olan yat limanı kapasitemizi yatırımlarımız ile 18 bin 545'e çıkardık. Özel sektör eliyle yapılan yatırımlarla da toplam kapasitemizi 25 binin üstüne yükselttik. Bu yatırımlarla 40 bin kişiyi istihdam ettik. Yat limanı yatırımlarımız ile 200 milyon lira bağlama geliri elde ediyoruz. Şuanda; Aydıncık, Demre ve Gazipaşa Yat Limanı inşaatlarımız da devam ediyor. Kurupelit ve İzmir kıyılarındaki; Özdere, Dikili, Çeşme Şifne, Çeşmealtı, Şakran yat limanları için de etüt proje çalışmalarımız sürüyor. İzmir'i 5 yeni yat limanı ile Türkiye yat turizminin başkentine dönüştüreceğiz. Yine yüzen oteller olarak gördüğümüz kruvaziyer turizminin gelişmesi içinde önemli çalışmalar yapıyoruz. 2022 yılında limanlarımıza gelen kurvaziyer gemi sayısı 993'e ve yolcu sayısı 1 milyonun üstüne çıktı. Bu yıl kruvaziyer yolcu sayısının 1,5 milyonun üstüne çıkacağını öngörüyoruz. Şu anda 17 kruvaziyer limanımız var ve bakanlığımızca; Demre, Yenikapı ve Fethiye Kruvaziyer limanları için etüt proje çalışmalarına devam ediyoruz."

Açılışa ayrıca; İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, belediye başkanları ve davetliler katıldı.