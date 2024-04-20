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İzmir'de Dev Hortum Görüntülendi

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İzmir'in Foça ilçesi açıklarında meydana gelen dev hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hortum, bir süre sonra kayboldu.

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında meydana gelen dev hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 45 il için sarı kod vererek kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunurken, sağanak yağıştan sabahın ilk saatlerinde İzmir de nasibini aldı. Kentte kapalı hava ve aralıklarla hafif yağmur sürerken, Foça'nın Yenifoça Mahallesi açıklarında bu sabah dev bir hortum oluştuğu görüldü.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu İzmir Foça Hava Durumu Doğal Afetler 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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