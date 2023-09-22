Libya'da Sel Felaketinin Ardından Türkiye'ye Dönen Mahalle Afet Gönüllüleri Karşılandı

Libya'da yaşanan sel felaketinin ardından İzmir Limanı'ndan Derne kentine hareket eden Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği ekipleri, sel felaketinin ardından ülkede arama ve yardım faaliyetlerini tamamladıktan sonra Türkiye'ye geri döndü. İzmir Foça Üs Komutanlığına gemi ile gelen Mahalle Afet Gönüllüleri ekibi, Foça MAG ekibi tarafından karşılandı.

Libya'yı etkisi altına alan ve ülkenin özellikle doğu kıyılarını vuran Daniel kasırgasıyla beraber oluşan sel felaketi, binlerce insanın yaşamını kaybetmesine neden oldu. Orta Akdeniz'i vuran Daniel Fırtınası, Libya'nın; Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkiledi. Meydana gelen olay sonrası AFAD koordinasyonluğundaki Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği ekipleri, 14 Eylül'de İzmir Limanı'ndan Libya'nın Derne kentine hareket etmişti. Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği ekibi ile birlikte 8 adet resmi, 19 adet sivil toplum kuruluşu olmak üzere toplam 130 kişilik ekibin arama ve yardım faaliyetinde bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği ekipleri, bölgede çalışmalarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü. İzmir Foça Üs Komutanlığına gemi ile gelen Mahalle Afet Gönüllüleri ekibi, Foça MAG ekibi tarafından karşılandı.

"Binalarda 3 ve 4'üncü katlara kadar çamur yığınının altında kalan insanlar gördük"

Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği Başkanı Hüseyin Karadayı, "Libya'da meydana gelen sel afeti nedeniyle, Mahalle Afet Gönüllüleri ekiplerimiz olarak AFAD'ın çağrısı ile bundan 9 gün önce yine bir gemi ile Libya'ya yolculuk yaptık. Belki de dünyada ilk defa meydana gelen hem hortumun hem de barajın yıkılması ile büyük bir su kütlesinin yerleşim yerlerini vurduğunu gördük. AFAD'ın koordinasyonunda arama faaliyetlerini gerçekleştirdik. Binalarda 3 ve 4'üncü katlara kadar çamur yığınının altında kalan ve denize kadar giden insanları gördük. Binlerce insanın canını kaybettiği bir afetti. Sel afetlerin en kötü olanı, kurtulma şansı vermiyor, su hareketi çamur yığını can kaybına neden oluyor. Arama faaliyetlerimizi tamamladıktan sonra askeri bir gemi ile geri döndük" dedi.

Arama faaliyetlerinde görev alan Zeynel Meriç de, "Ben daha çok Türkiye ile haberleşme görevini yürüttüm, telsiz haberleşmesini sağladım. Bölgede telefon ve internet imkanı bulunmamaktaydı. Libya'da gerekli tesis ve ekipmanlarımızı kurduk. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İZMİR