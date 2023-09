İzmir'de Foça Musabey İçmesuyu Arıtma Tesisi Törenle Açıldı... Soyer: "Tüm İzmirlilere Güvenli Şehir Sözümüz Var"

KERİM UĞUR

İzmir'in çevre yerleşimlerine kurulan ilk konvansiyonel içme suyu arıtma tesisi olan Foça Musabey İçmesuyu Arıtma Tesisi törenle hizmete girdi. Tesisin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Kaynaklarımızı İzmir'in gerçek ihtiyaçlarına, yani altyapı hizmetlerine harcadık ve harcamaya devam edeceğiz. Çünkü bizim, tüm İzmirlilere güvenli şehir sözümüz var" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) İZSU Genel Müdürlüğü'nün "Cumhuriyetin 100. Yılında İZSU'dan 100 Proje" başlıklı tanıtım toplantısında kamuoyuna duyurduğu yatırımlardan biri olan Foça ve Yenifoça'nın içme suyu ihtiyacını karşılamak için inşa edilen Foça Musabey İçmesuyu Arıtma Tesisi açıldı. 140 milyon liralık yatırımla yılda 11 milyon metreküp su arıtma kapasitesine sahip tesis İzmir'in çevre yerleşimlerine kurulan ilk konvansiyonel içme suyu arıtma tesisi olma özelliği taşıyor. Tesisin açılışına İZBB Başkanı Tunç Soyer ile Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün yanı sıra Konak, Balçova, Gaziemir, Karaburun belediye başkanları ile CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İZBB bürokratları ve vatandaşlar katıldı.

"ALTYAPI SORUNLARINI TEKER TEKER ÇÖZECEĞİZ"

Tesisin açılışında konuşan İZBB Başkanı Tunç Soyer, Foça'da da önemli bir yatırımın hizmete açıldığını belirterek "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak dört yıldır görevimin başındayım. Bu süreçte vatandaşlarımızın taleplerine hiçbir zaman kulaklarımızı kapatmadık; sizin taleplerinizi her zaman kılavuz edindik. Dört buçuk yıl önce göreve geldiğimizde, sizlerin belediyemizden en büyük talebi altyapı sorunlarının çözülmesiydi. Biz bu sorunları ayrıntılı bir şekilde mercek altına aldık ve tüm eksiklikleri gidermek için altyapı yatırımlarımıza birinci önceliği verdik. Bu kararlılıkla, tüm İzmirlilerin güvenli yaşam hakkı için son dört yılda İzmir'in gelmiş geçmiş en büyük altyapı seferberliğini başlattık. Çünkü bizim için belediyecilik vitrin projeleriyle halkımızın gözünü boyamak olamaz. Şayet şehrimizin önceliği, kaynaklarımızın toprağın altına gömülmesi gerektiği anlamına geliyorsa bunu gözümüzü kırpmadan yaparız. Bugüne kadar böyle yaptık, bundan sonra da bu hedefimizden ayrılmayacağız. İzmir'in günümüze kadar bekletilmiş tüm altyapı sorunlarını teker teker çözeceğiz" dedi.

NESİLLER BOYU HİZMET VERECEK BİR SİSTEM

İZBB'nin altyapı seferberliği kapsamında sadece İZSU'nun yaptığı altyapı yatırımlarının bedelinin 16 milyar lira olduğunu kaydeden Soyer, "Her biri kritik öneme sahip altyapı projelerimizle İzmirliler için yerin altında nesiller boyu hizmet verecek bir yaşam destek sistemi kuruyoruz. Son dört yılda Körfez'e açılan 260 kilometrelik yağmur suyu hattını tamamladık. 2023'te ise yaklaşık 7 milyar liralık dev bir yatırımla 230 kilometre yağmur suyu hattı daha yapıyoruz. Peki, bunları neden yapıyoruz? Körfezimiz dışarıdan seyredilen bir manzaradan ibaret olmasın, yeniden içinde yüzülebilen bir yaşam kaynağı olsun diye... Şiddetli yağışlarda taşkın olayları yaşanmasın, vatandaşlarımızın can güvenliği korunsun diye. İzmir'in eşsiz doğasını korumak için, kentin dört bir yanında son teknolojiyle donatılmış atık su arıtma tesisleri inşa ediyoruz. 2019 yılından bu yana 3 adet atıksu ve 4 adet paket atık su arıtma tesisini hizmete aldık. Şu anda faaliyette olan 2 büyük arıtma tesisimizin de kapasitesini artırıyoruz. Bu hizmetlerimizin toplam yatırım tutarı 460 milyon lira. 4 milyar 900 milyon lira harcayarak kentimizin altyapı ağına 1.200 kilometrelik kanalizasyon şebekesi daha kazandırdık. İzmir'in her bir noktasına kesintisiz ve sağlıklı içme suyu hizmeti sağlama hedefimiz doğrultusunda, son dört yılda 4 milyar liralık yatırımla 2 bin 500 kilometre içme suyu şebekesi inşa ettik" diye konuştu.

"BU YOLDAN DÖNECEK DEĞİLİZ"

Toprağın altında örülen kanalizasyon ve içme suyu şebekesinin İzmir'den Ankara'ya üç kere gidip gelecek kadar uzun bir ağ olduğunu belirten Soyer, "Biliyorum ki 'Dört yıl geçti, gözle görülür bir hizmet yok' diyenlere tüm bunları anlatmak çok zor. Ama bu yoldan dönecek de değiliz. Fakat biz bu yoldan dönecek değiliz. Kaynaklarımızı İzmir'in gerçek ihtiyaçlarına, yani altyapı hizmetlerine harcadık ve harcamaya devam edeceğiz. Çünkü bizim, tüm İzmirlilere güvenli şehir sözümüz var" ifadelerini kullandı.

GÜRBÜZ'DEN SOYER'E TEŞEKKÜR

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ise yapılan yatırımlardan dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Foça altyapı ve üst yapıyla alakalı büyüklerimizden çok büyük destekler aldı. Bir şeyler yaparken çok zor şartlar altında yapılıyor. Artan maliyetler söz konusu. Şu anki pozisyonu Foça'nın evlerine gelen su yüzde 65 kayıp oluyor. 35 yıllık asbestli borular vardı, insanlar duş bile alamıyordu. Tunç Başkanımıza gittiğimizde 'hemen projelendir ve getir' dedi. 3 ay önce ihaleye çıkıldı ve 68 milyon TL'ye ihale yapıldı. Bugün Foça'da su sorunu yok. İlçemizdeki vatandaşlarımız su sıkıntısı yaşamıyor. 10 kilometrelik hat elle açıldı. Yama bile yapılmadı yollarımıza. Biz Foçalılar olarak Tunç başkanımıza sonsuz teşekkürler ediyorum. Ellerinize emeğine sağlık, ayağınıza taş değmesin" ifadelerini kullandı.