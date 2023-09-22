FOÇA'DA 166 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

İZMİR'in Foça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 166 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan kaçak göçmenlerin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, 166 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenlerin Foça ve Yenifoça'nın farklı noktalarında yakalandığı, kaçak göçmenlerin aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu öğrenildi. Afganistan, Yemen, Eritre, Suriye ve Filistin uyruklu oldukları belirtilen 166 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi. (DHA)