İzmir'de izinsiz hafriyat ve moloz döküm sahasına ceza

İzmir'in Foça ilçesinde hissedarı olduğu araziye izinsiz hafriyat ve moloz döküm sahası açan kişiye 433 bin lira idari para cezası uygulandı.

İzmir Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma timi tarafından Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde yapılan kontrollerde F.Ö'nün hissedarı olduğu araziye izinsiz olarak hafriyat ve moloz döküm sahası açtığı belirlendi.

Ekipler, F.Ö'ye 433 bin lira idari para cezası uyguladı.

Aynı zamanda, sahaya hafriyat ve moloz taşıyan kamyonlara da cezai işlem yapıldı.