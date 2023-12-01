Foça'da Sağlık Hizmetine Erişim Kolaylaşıyor

Foça Belediyesi Öz Kaynaklarıyla 2 adet sağlık alanı yapıyor.

Foça'da sağlık hizmetlerine destek olmak amacıyla Yenibağarası ile Yenifoça'ya belediye tarafından sağlık alanları yapılıyor. Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün üzerinde önemle durduğu sağlık alanındaki bu çalışmalar, bazı mahallelerde uzun yıllardır duyulan sağlık hizmetlerine ulaşım sorununa çözüm olacak.

Foça Belediyesi'nin öz kaynaklar ile yaptığı iki tesis, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Yenibağarası Sağlık Ocağı, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Yenifoça'daki sağlık alanında 24 saat temel sağlık hizmetleri verilebilecek.