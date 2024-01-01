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Foça açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı

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İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen bir grup düzensiz göçmen, yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Foça açıklarında bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 43 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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