FOÇA'DA KURTULUŞ COŞKUSU

İZMİR'in Foça ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. 11 Eylül 1922'de Türk Ordusu'nun İzmir'in ardından ilçeye girişiyle kurtuluşa eren Foça'da tören ve etkinlikler gün boyu ve akşam saatlerinde de devam edeceği bildirildi.

Foça'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü kutlamaları nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, Amfibi Görev Grup ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Serhat Sözbir, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, AKP, CHP, MHP ilçe başkanları, bazı belediye meclis üyeleri, daire ve şube müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, garnizonda görevli askerler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri koyuldu.

'CANI VE KANINI BU TOPRAĞA FEDA EDEN EFELERİN GURURLU, BAŞI DİK TORUNLARIYIZ'

Ardından kutlamalar Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'nda devam etti. İkinci tören de Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, ve Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz birer konuşma yaptı. Kaymakam Mehmet Türköz istiklal mücadelesinde efesiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, milletimiz tek yürek haline gelerek bir büyük destana imza attığını söyledi. Kaymakam Türköz, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur' sözü bazı kentlerin mücadele ruhunda vücut bulmuştur. Canı ve kanını bu toprağa feda eden efelerin gururlu, başı dik torunlarıyız. Atalarımızla gurur duyuyor ve onları daima minnetle anıyoruz. Her 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta, 30 Ağustos'ta, 29 Ekim'de heyecanla uyandığımız sabahlar gibi heyecan var bugün yüreğimizde. Çünkü bugün 11 Eylül. Kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan cumhuriyetimizi kazananları korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

'İZMİR'İN KURTULUŞ GÜNÜ TÜRK MİLLETİNİN BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİ KAZANDIĞI GÜNDÜR'

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de yurtta ve dünyada barışı bir gelenek haline getirmek istediklerini söyledi. Başkan Gürbüz, "İzmir'in kurtuluş günü Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini kazandığı gündür. Dokuz Eylül'den sonra 11 Eylül 1922 Cumhuriyetin, demokrasinin ve laikliğin en güzel yaşandığı yer olan Foça'mızın Kurtuluş günüdür. Bir kez daha kutlu olsun. Kuruluşun ikinci yüzyılında Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış sözünden yola çıkarak Foçalı olarak Foçalılar olarak iyi örnekler sunmaya devam ediyoruz. Foçalıların kurduğu ve kardeş kentlerimiz arasında yer alan Fransa, İtalya ve Yunanistan'daki konuklarımızla saygı ve misafirlik çemberleri için buluşmaya devam ediyoruz. İzmir'in ve Foça'nın dağlarında çiçekler açtıran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu, Foça Belediyesi Halk Oyunları ve Modern Dans ekipleri gösteriler sundu. Kutlama programı kapsamında aynı meydanda halka balık ekmek dağıtılacak. Akşam saatlerinde ise Küçükdeniz Limanı çevresini güzergah olarak izlenerek fener alayı gerçekleştirilecek.(DHA)