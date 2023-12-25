İzmir İl Birinciliği Yelken Yarışları Foça'da gerçekleştirildi.

İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından Foça Yelken İhtisas Kulübü'nün ev sahipliğinde, 22-24 Aralık tarihlerinde düzenlenen müsabakaya; 11 kulüpten toplam 153 sporcu katıldı.

Kazanan ve dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Foça protokol üyeleri, Gençlik Spor İl ve İlçe Müdürlüğü yöneticileri tarafından verildi.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, "İzmir İl Birinciliği Yelken Yarışlarına katılan tüm sporcuları ve birçok birincilik kazanan Foça Yelken İhtisas Kulübümüzü tebrik ederim. Foça'mız, deniz sporları açısından önemli bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.