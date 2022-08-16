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GAÜN'de halı tasarımı eğitimleri verildi

GAÜN'de halı tasarımı eğitimleri verildi

Yerel Haberler

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Halı Tasarımı Programı ile Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) işbirliği çerçevesinde Güzel Sanatlar Fakültesi Bilgisayar Destekli Halı Tasarımı Laboratuvarında Halı Tasarımı eğitimi verildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Halı Tasarımı Programı ile Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) işbirliği çerçevesinde Güzel Sanatlar Fakültesi Bilgisayar Destekli Halı Tasarımı Laboratuvarında Halı Tasarımı eğitimi verildi.

GAÜN Halı Tasarımı Programı'nda görevli ve aynı zamanda Halı Tasarım Derneği (HATAD) Başkan Yardımcısı Öğr. Gör. Naime Yüksel Çalık tarafından verilen eğitime güzel sanatlar fakültesi mezunları katıldı.

Eğitim programı ile istihdam edilebilecek genç tasarımcıların Gaziantep'e ve sektöre uyum süreçlerinin kolaylaştırılmasının beklendiğini söyleyen Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Hasan Aydoğan, "Oryantasyon ve uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla HATAD işbirliğinde konusunda uzman sektör profesyonelleri, eğitim programına ek olarak tecrübe paylaşımında da bulunacak" dedi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Cevat Atalay ise sektörün önemli ihtiyaçlarından biri olan halı desen tasarımı uygulaması alanında insan kaynağı kapasitesinin yükseltilmesi, iş bulma olanaklarının artırılması ve tasarımcıların yetiştirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen eğitime ev sahipliği yaptığını belirtti.

Halı Tasarım Programı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek, "1-26 Ağustos tarihleri arasında 140 saat olarak gerçekleştirilen eğitim, makine halıcılığı ve teknolojisi, malzeme bilgisi, Texel ve Photoshop kullanılarak desen tasarımı, işletme eğitim, firma tasarımcıları ile workshopları içermektedir. Verilen eğitim ile Gaziantep kenti için önemli bir ihracat payına sahip halı sektörüne nitelikli tasarımcı yetiştirmeyi amaçlamaktadır" diye konuştu.

Eğitim sonunda katılımcılara GAHİB onaylı sertifika verilecek. Ayrıca kursiyerlere GAHİB üyesi firmalarda istihdam edilebilmeleri için yardımda bulunulacağı bildirildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gaziantep Üniversitesi Güneydoğu Anadolu Gaziantep Yerel Haberler

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