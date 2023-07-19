Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Gaziantep ve çevresindeki 7 ilden gelen kronik ruhsal hastalıkları tedavi ediyor. Merkezde 10 özellikli birim bulunurken, aynı zamanda akademik çalışmalar da yürütülüyor. Bölgeye hizmet veren merkez, deprem sonrasında da tam kapasiteyle çalışmalarını sürdürüyor.

- Güneydoğu'nun ruh sağlığını koruyorlar

GAZİANTEP - 1993 Yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan Psikiyatri Ana Bilim Dalı'nda yürütülen akademik çalışmalar yürütülürken, bulunan 10 özellikli bölüm ile Gaziantep ve çevresindeki 7 ilden gelen depresyon, bipolor bozukluğu, şizofreni gibi kronik ruhsal hastalıkların tedavisi de gerçekleştiriliyor.

Gaziantep'te 30 yıl önce kurulan ve 23 yataklı Psikiyatri bölümünde Adli ve İdari Olgular Birimi, Duygu durum Bozuklukları Birimi, Psikotik Bozukluklar Birimi, Kaygı Bozuklukları Birimi, Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları Birimi, Yaşlılık ve Psikiyatri Birimi, Uyku Bozuklukları Birimi gibi 10 özellikli birim bulunuyor.

15 dönüm arazi üzerinde kurulan ve ormanlık alan içerisindeki merkezde, makale ve araştırma gibi akademik çalışmalar yürütülürken, Gaziantep'in yanı sıra Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis, Hatay, Malatya ve Mardin gibi illerden gelen ruhsal hastalıkların tedavisi gerçekleştiriliyor.

Deprem sonrasında tam kapasite hizmet verdi

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gülçin Elboğa, deprem sonrasında tam kapasite hizmet verdiğini belirterek, "Bizim Gaziantep Üniversitesi'nde Ruh Sağlığı Merkezi olarak uzun yıllardan beri hizmete devam ediyoruz. En çok bu merkezde dirençli depresyon, bipolar bozukluk, şizofreni gibi kronik ruhsal sorunları en iyi şekilde tedavi etmekteyiz. Gaziantep biliyorsunuz ki 6 Şubat depreminde darbe alan şehirlerin başında gelir. Biz depremden sonra bölgeye ve Gaziantep'e en iyi şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Toplumun sağlığı için hem yataklı hem de ayakta tedavi imkanlarımızla bölgeye hizmet veriyoruz" dedi.

Elboğa, Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, İtalya, İsveç, İsviçre, İngiltere'den gurbetçilerin Orta Doğu ülkelerine de komşu olduğumuz için hastaların kendilerine doğru geldiğini belirten Doç. Dr. GÜLÇİN ELBOĞA " Bizim hastanenin en önemli yanı bölgede hizmet verdiğimiz şehirlerde çok sayıda yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız bulunmaktadır. Bir çok Avrupa ülkesine gidip aldığımız eğitimlerde, katıldığımız toplantılarda gördüğümüz Türkiye'de ve bizim hastane Avrupa'dan daha iyi hizmetler vermekteyiz. Tedavide en önemli şey ulaşılabilir ve sürdürülebilir olmaktadır. Hastalara 7/24 en iyi şekilde hizmet veriyoruz. Hastayla da iletişimimiz güçlü olduğu için hastalar kısa süre içerisinde iyileşerek tekrar hayata katılıyorlar" diye konuştu.