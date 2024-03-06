GAÜN Atatürkçü Düşünce Topluluğu tarafından düzenlenen 'Önce Vatan' söyleşisi gerçekleştirildi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Atatürkçü Düşünce Topluluğu tarafından hazırlanan, konuşmacılığını Emekli Albay Erhan Altunok'un yaptığı 'Önce Vatan' söyleşisi GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi'nde düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını yapan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, şehitlerimize ve gazilerimize gösterilen vefa örneği bir etkinlikte bulunmaktan dolayı gurur duyduğunu belirterek şunları söyledi: "Bizim inancımıza göre memleketimizi, vatanımızı, namusumuzu, bayrağımızı istiklalimizi korumak adına, emperyalist devletlere karşı verdiğimiz mücadele son derece önemlidir. Bu topraklarda şehit yahut gazi olmak en şerefli ülkü addedilmiştir. Kutsal Kitabımızda bu uğurda Allah adına, vatan ve bayrak uğruna şehit olanlar bir başka alemde yaşamlarını sürdürüyorlar. Rab'leri tarafından rızıklandırılıyorlar. Bizim inancımız bu, burada bulunan gazilerimiz gaza ruhuna ererek gerçekten fedayı can etmek üzere, vatanını korumak adına savaştılar. Tüm şehitlerimize, gazilerimize saygı borçluyuz. Bu konuyu Türkiye'de hakkıyla anlatan Emekli Albayımız, Öğretmenimiz Erhan Altunok'tur. Ona çok teşekkür ediyorum."

Emekli Albay Erhan Altunok söyleşide vatanseverlik, milli birlik ve beraberlik duygularının önemine vurgu yaparak, " Bizim üzerinde yaşayabileceğimiz ikinci bir vatanımız yok. Bizim bir vatanımız var ve buna da ihtiyacımız yok. Bizim bir vatanımız var; adı Türkiye Cumhuriyeti. Gölgesine sığınabileceğimiz, serinleyebileceğimiz ikinci bir bayrağımız yok ve buna ihtiyacımız da yok. Bizim anlı şanlı, ay yıldızlı Türk Bayrağımız var. Bizim bunlara sahip çıkma mecburiyetimiz var. Bu bir seçenek değil, bizim bunlara sahip çıkma mecburiyetimiz var. Çanakkale'de on binlerce can verdik. Bir karış toprak verdik mi? Vermedik. Sarıkamış'ta, Allahu Ekber Dağlarında 90 bin kardelenimiz karların üzerinde dondular, yan yana sırt sırta dizildiler, şehit oldular. Bir karış toprak vermedik, vermeyiz" dedi.

Çocuklarımızın, gençlerimizin gerçek kahraman olarak superman, batman gibi hayali karakterleri görmeye başladıklarını ifade eden Albay Altnok, "Siz gerçek kahraman görmek istiyor musunuz? Sizler yarın anne baba olduğunuzda ya da kardeşlerinize gerçek kahraman kim anlatın. Gerçek kahraman evine helal para getiren baba, o helal kazancı size aşa dönüştüren, hasta olduğunuzda sabahlara kadar başınızda bekleyen annenizdir. Gerçek kahraman öğretmenleriniz, bu vatanın evlatları, burada bulunan gaziler, şehitlerdir" diye konuştu.

Üniversite olarak böyle faydalı ve değerli bir söyleşiye ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten GAÜN Atatürkçü Düşünce Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Yunus Emre Tansü ise konuşmasında şunları aktardı: "Bugün müstesna bir hatibi, değerli Albayımız Erhan Altunok'u ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Gaziantep'te lise ve üniversite öğrencilerimizi, gazilerimizi ve şehit yakınlarımızı komutanımızla buluşturmaktan onur duyuyoruz. Şehitlerimiz olmasaydı biz bugün burada olamazdık. Gazilerimiz sayesinde evlerimizde sıcak çayımızı içip mutlu bir şekilde yaşıyoruz. Onlar vatan için hayatlarını feda ettiler. Sevdiklerinden ayrı kaldılar. İslam dinindeki en yüksek mertebe olan şehitlik mertebesine yükseldiler, gazilik unvanı aldılar. Şehit ve gazilerimizi anmamıza vesile olan bu etkinliğe her türlü imkanı sağlayan GAÜN Rektörlüğüne ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık'a çok teşekkür ediyorum."

Programa Türk Muharip Gaziler Derneği Gaziantep Şube Başkanı Cuma Erdem, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Yeter, Kıbrıs, Kore, Terör ve 15 Temmuz gazileri, şehit ve gazi yakınları, çok sayıda akademik ve idari personel, öğrenci katıldı. - GAZİANTEP