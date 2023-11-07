Şehitkamil'den spora tam destek

Şehitkamil Belediyesi, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği amatör spor kulüplerine malzeme desteğini 2023-2024 sezonu öncesi 86 farklı amatör spor kulübü, spor liselerinin futbol takımlarına ve Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Futbol Takımı'na verdiği sportif malzemelerle devam ettirdi.

Şehitkamil Belediyesi, "Spora Tam Destek" projesi çerçevesinde Gaziantep genelinde faaliyet gösteren 86 amatör spor kulübüne, spor liselerine ve Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Futbol Takımı'na branşa özgü spor malzemesi desteği sağladı. Anorak mont, adet atkı-bere-eldiven-buff seti ve futbol antrenman toplarının armağan edildiği programa spor camiası büyük ilgi gösterdi. Şehitkamil Belediyesi tarafından, "Malzeme Tamam, Kışın Futbola Devam" mottosu ile gerçekleştirilen sporculara malzeme desteği, amatör spor kulüplerine daha nitelikli şartlarda müsabaka ve antrenmanlara katılma imkanı sağlıyor.

Şehitkamil Belediyesi, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği amatör spor kulüplerine malzeme desteğini 2023-2024 sezonu öncesi 86 farklı amatör spor kulübü, spor liselerinin futbol takımlarına ve Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Futbol Takımı'na verdiği sportif malzemelerle devam ettirdi. Şehitkamil Belediyesi, toplam bin 890 adet anorak mont ve atkı-bere-eldiven-buff seti ile bine yakın futbol antrenman topu armağan etti. Gaziantep ASKF Başkanı Abdülkadir Gözegir, Gaziantep ve Türk futboluna yapmış olduğu katkılardan dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür plaketi takdim etti.

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde (ŞSM) gerçekleştirilen spor malzemesi takdim törenine Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Abdülkadir Gözegir, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Anlatıcı, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Fikret Alıncak, TÜFAD Gaziantep Şube Başkanı İsmet Savcılıoğlu ile çok sayıda spor kulübü başkanı, spor liselerinin müdürleri, antrenör ve sporcular katıldılar.

"Amacımız, sağlıklı bir neslin yetişmesi adına elimizdeki imkanları seferber etmek"

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Göreve geldiğimiz zaten itibaren bir tek amaçla hareket ettik. 'Milletin kaynakları, millete hizmet edecek' dedik. Belediyecilik hizmetleri için yaptığımız çalışmalar bir tarafta ama diğer tarafta Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz çalışmalar, Diyanet İşleri Başkanlığımız ile yapmış olduğumuz çalışmalar, amatör spor kulüpleriyle yapmış olduğumuz çalışmalar. Bu çalışmaların hepsi milletin evladına bir dokunuş. Bugün itibariyle 86 takımımıza bu hediyeler takdim edilecek. Özellikle Şehitkamil Belediyesi olarak da mümkün olduğu kadar sporu tabana yaymak ve alt yaş gruplarından başlayıp sistemin içerisine nitelikli sporcu yetiştirmek adına bu işin mutfağında olacağız, dedik ve mutfağında devam ediyoruz. 5 ana branşın içerisinden 4'ünden çok şükür Milli Takım kadrolarına sporcu gönderdik. Futbolda yaklaşık 30 sporcumuzu, üst kademedeki liglere gönderdi. Tabii buradaki iş birliğinden dolayı ben tüm yöneticilerimize, okul yöneticilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Amacımız, sağlıklı bir neslin yetişmesi adına elimizdeki imkanları seferber etmek. Ben tekrar tüm ekip arkadaşlarıma, burada bulunan yöneticilerimize, idarecilerimize yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah, centilmenlik içerisinde bu sezonlar devam eder. Kazasız belasız bir sezon diliyorum" dedi.

"Türkiye'de, örneğine çok az rastlayacağımız bir belediyecilik"

Programda konuşan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ise, "Bizler sporu sadece bedensel bir faaliyet olarak görmüyoruz. Sizlerin de öyle görmemesini isterim. Spor, aynı zamanda centilmenliktir, spor paylaşmaktır. Spor karşıdakini anlayıp onun duygularını da paylaşmaktır. Bütün unsurları değerlendirdiğimizde spor sadece koşmak, koşturmak, topla eğlenmek değildir. Bunu hep beraber görebiliyoruz. Arkadaşlar, günümüzde bir bireyin sadece tek yönlü olmaması lazım. İş başvurularında, sporcu seçimlerinde bile artık farklı sorular sorulmaya başladı. Bundaki sebep de tek yönlü yetişmemesini sağlamak, akademik başarılarının yanında sportif başarı, sportif başarılarının yanında kültürel bazen bir sanata yönelik bu tür etkinliklerin de bir arada olmasını istiyoruz. Yetişen bireyin daha doğrusu beklediğimiz bireyin bu tüm unsurlarını hep beraber bir arada bulundurmasını önceliklendiriyoruz. Akademik başarı noktasında bizler Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile okullarımızda bunu bir yere kadar sağlayabiliyoruz. Ancak sportif ve kültürel faaliyetlerde istediğimiz düzeye gelmekte, tek başımıza yeterli olmuyoruz. Bu noktada biz, yerel yönetimleri çoğu zaman yanımızda görmek isteriz ki hakikaten bunu mutluluk ve gururla söyleyeyim; Şehitkamil Belediyemiz, belki de Türkiye'de örneğine çok az rastlayacağımız bir belediyecilik yaparak bütün öğrencilerimize, gençlerimize elinden gelenin fazlasını vererek gerek sportif gerek de kültür anlamda desteklediğini görüyoruz. Ben Sayın Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına şükranlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.

"Her talebimizi çekinmeden iletiyoruz"

Programda konuşan Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir de, "Konuşmalarımızda şunu vurgulamaktan kaçınmıyorum. İyi ki Şehitkamil Belediyemiz var, iyi ki Rıdvan Başkanımız var. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizler, her talebimizi çekinmeden iletiyoruz. Tabii ki sporcularımız adına. Sporcularımızın ihtiyaçları doğrultusunda talepte bulunuyoruz. Bu taleplerimiz, her zaman bir şekilde karşılandı ve en iyi malzemeleri, en iyi sahaları kullanma fırsatı doğdu. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP