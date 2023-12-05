Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Engelliler Günü'nde gösteri maçı yaptı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından düzenlenen organizasyonda Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı gösteri maçı yaptı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, etkinlikte yaptığı konuşmada engelli bireylerin topluma kazandırılması ve farkındalık oluşturmanın önemine vurgu yaptı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından düzenlenen organizasyonda Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı gösteri maçı yaptı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, GAÜN Sporium'daki maç öncesinde yaptığı konuşmada, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününe dikkat çekmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

İnsanların hayatın her evresinde sevgi, ilgi ve iletişime ihtiyaç duyduğunu anlatan Balat, "Özel gereksinime ihtiyacı olan bireyler de aslında topluma emanet edilmiş kişilerdir. Onları sevgi, empati ve ilgiyle kucaklamalıyız. Doğru iletişimin yolunu bularak engelleri hep beraber aşmalı ve onlara destek olmalıyız. Mevlana'nın bir sözü var: 'Kusursuz insan arama, bulamazsın. Bulduğun insanda kusur ararsan bu seni sadece çirkinleştirir', özel gereksinimi olan bireyler de topluma, bizlere emanet edilmiştir, bize düşen en önemli görev onlara sevgi, empati ve farkındalıkla yaklaşmaktır." diye konuştu.

GAÜN Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Prof. Dr. Mustafa Özdal ise Dünya Engelliler Günü çerçevesinde Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile bir araya gelmek ve farkındalık oluşturmak istediklerini kaydetti.

Takımın İdari Menejeri Ramazan Taşkın ise şöyle konuştu:

"Süper Ligde olan ve Avrupa kupalarına katılan Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında burada gösteri maçı yaptı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel, engelli bireylerin topluma kazandırılması ve öğrencilerin engellilerle olan diyalogunu artırmak adına güzel bir proje oldu."