Halı Tasarım Günleri başladı

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği ve Gaziantep Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen Tasarım Günleri etkinlikleri başladı.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Tasarım Günleri'nin açılışında yaptığı konuşmada, makine halısı üretiminde dünya lideri olan Gaziantep'in aynı zamanda halının modasının belirlenmesinde de söz sahibi olduğunu ifade etti. Başkan Kaplan, "Gaziantep ve Türkiye olarak artık dünya halı modasını biz belirliyoruz. Bu başarıda emeği olan herkesi kutluyorum. Bu açıdan baktığımızda Tasarım Günleri'nin ve yetenekli tasarımcılarımızın birbirinden değerli eserlerinin gerek halı sektörü, gerekse de Gaziantep'in geleceği açısından çok büyük önem taşıdığını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt da, açılış konuşmasında yaptığı konuşmada halı sektörünün Gaziantep ve Türkiye ekonomisi için önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Bozkurt, "Halı sektörü sanayimizin lokomotifi olan sektörlerden birisidir. Bu nedenle tasarım bizler için çok önemlidir. Çünkü bu tasarımlar Gaziantep ve halı sektörünün geleceğine yön verecektir" dedi.

Konuşmaların ardından Süleyman Demirel Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mustafa Genç "Tarihten Günümüze Türk El Halıcılığı", Özgür Uşaklıgil, Levent Çepken ve Ömer Türk "Halı Tasarımının Bugünü ve Yarını", Myth.ai Kurucusu Özgecan Üstgül "Yapay Zekasız İşletmelerin Geleceği" ve Trend Direktörü, Scarlet OpusPhilPond" Future Design Trends" konularında sunum yaptı. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız ise "Firmaların Finansmana Ulaşımında Sürdürülebilirlik" konusunda bilgiler verdi.

"Tasarlayın Dokuyalım" sloganıyla gerçekleştirilen birinci gününde 9. Makine Halısı Tasarım Yarışmasında finale kalan tasarımlar ikinci kez jürinin değerlendirmesine sunuldu. Ticaret Bakanlığı tarafından da desteklenen Tasarım Günlerinin ikinci gününde ise halı ihracatının yıldızları ile 9. Makine Halısı Tasarım Yarışmasında dereceye girecek tasarımcılar ödül verilecek. Jürinin değerlendirmesi sonucu yarışmada birinci olan tasarımcıya 60 bin, ikinciye 50 bin, üçüncüye 40 bin, dördüncü ve beşinciye de laptop hediye ödülü verilecek. Ayrıca finale kalan yarışmacılar da grafik tablet hediye edilecek. - GAZİANTEP