Gaziantep Üniversitesi öğrencileri TEKNOFEST 2024 için hazırlıklara başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlere rağmen eğitimlerini aksatmayarak TEKNOFEST'te 10 ödül alan Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri, gelecek yıl yapılacak organizasyonda daha fazla başarı elde edebilmek için çalışmalara başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlere rağmen eğitimlerini aksatmayarak TEKNOFEST'te 10 ödül alan Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri, gelecek yıl yapılacak organizasyonda daha fazla başarı elde edebilmek için çalışmalara başladı.

TEKNOFEST'in 2021'deki yarışlarında 4, 2022'deki yarışlarında 11 derece elde eden öğrenciler, depreme rağmen 335 öğrenci ve 72 takımla katıldıkları 2023'teki yarışlarda 10 ödül aldı.

TEKNOFEST başvurusu sayısı açısından her yıl ilk sıralarda yer alan GAÜN'lü öğrenciler, 2024'te düzenlenecek organizasyonda da boy göstermek için yeni projeler hazırlıyor.

GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, AA muhabirine, eski ve yeni katılımcılarla görüşerek, hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Yumrutaş, TEKNOFEST 2024'te yaklaşık 400 öğrenciyle mücadele vereceklerini belirtti.

Öğrencilerinin birçok branşta yarışmalara katıldığını ve proje hazırladıklarını ifade eden Yumrutaş, "Düzenlediğimiz toplantılarla öğrencilerimizin sorunlarını, taleplerini dinledik. Öğrencilerin isteklerini karşılamak için elimizden geleni yapacağız. Öğrencilerimizi desteklediğimiz sürece, öğrencilerimiz emeklerini esirgemiyorlar, özveriyle çalışıyorlar." dedi.

TEKNOFEST'te daha fazla ödül almak istiyorlar

Her zaman öğrencilerinin yanında olduklarını ve Milli Teknoloji Hamlesi'ne dahil olacaklarını aktaran Yumrutaş, "Öğrencilerimiz 2023'te depreme rağmen 10 ödül alarak üniversitemizi en iyi şekilde temsil etti. Bu vesileyle öğrencilerimizi kutluyorum. 2022 ve 2023 yılında birinci olan iki takımımıza ödülleri Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi. İnşallah bundan sonraki hedefimizi daha da yükselterek yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yumrutaş, hazırlıklar kapsamında öğrencilerin gereksinimlerini karşılayacaklarını sözlerine ekledi.

Öğrencilerden Huggin AR-GE Takım Kaptanı Merve Özer de takımlarının daha önceki TEKNOFEST yarışmaları kapsamında düzenlenen model uydu yarışmasında ikinci olduğunu söyledi.

Hedeflerinin yarışmalarda zirveye çıkmak olduğunu anlatan Özer, "TEKNOFEST bizlere Türkiye'nin teknoloji anlamında çok güzel işler yapılabileceğini gösterdi. Bizler çok umutluyuz, mevcut teknolojiyi daha da ileriye taşıyarak Türkiye'yi teknoloji anlamında bir numaraya çıkarma hedefindeyiz." dedi.

Gazi Uzay Model takım kaptanı Ali Mert Özsöylemez ise geçen sezonki yarışmalarda takımlarının bir aksaklıktan dolayı 9'uncu olduğunu belirtti.

Bu sezon ise çalışmaları artıracaklarını dile getiren Özsöylemez, "TEKNOFEST bize, 'Biz yapamayız, edemeyiz' gibi olumsuz düşünceleri ortadan kaldırıp, 'biz daha iyisini yaparız, daha iyisini geliştiririz' gibi düşüncelerle özgüven oluşturdu. Yaptığımız projelerle milli teknoloji hamlesine katkıda bulunmamız bizi gururlandırıyor." diye konuştu.