Gaziantep haberi! GAZİANTEP - Psikolojik tedavi görenlerin rehabilitasyonuna el sanatıyla katkı sağlıyorlar

Gaziantep'te psikolojik tedavi görenlerin rehabilitasyonuna, unutulmaya yüz tutan el sanatlarından "çarpana dokuma" ile katkı sunuluyor.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesine bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, çeşitli nedenlerle merkeze başvuran vatandaşlar için çeşitli aktiviteler düzenleniyor.

Bu aktiviteler arasında, kare, üçgen, dikdörtgen veya çokgen şeklindeki delikli levhalar kullanılarak dokunan ürünlerin kemer, kitap ayıracı, yastık ve çanta gibi ürünlere dönüştürülmesini sağlayan "çarpana sanatı" ilgi görüyor. Yaklaşık 5 yıldır sürdürülen çarpana kursunda şu ana kadar 460 kursiyere ulaşıldı.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Gülçin Elboğa, AA muhabirine, merkezin kronik ruhsal rahatsızlığı olan bireylere yönelik çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Kursla bir şeyler yapabilmenin farkına varıldığını ifade eden Elboğa, şöyle konuştu:

"Hastalar, öncesinde herhangi bir iletişim kurmakla ilgili dışarıdan olumsuz dönüş aldığında bunu içselleştirebiliyor, 'Ben bir şey yapamam.', 'Üretemem.' gibi düşünceler içerisine girebiliyor. Oysa burada kendisine değer verildiğini, her şeyi yapabileceğini, hastalığı kontrol altındayken diğerlerinden bir farkının olmadığını fark ediyor. El sanatları, el ve motor koordinasyonlarını geliştiriyor ve beyinde bir kısmı aktive ediyor. Bu kronik ruhsal hastalıklar, her atak sonrasında, bir süre sonra çeşitli bilinçsel kayıplara sebep olabiliyor. Atakları önleyebilirseniz ve beyni sürekli aktive edebilirseniz, o kayıpların önüne geçme şansınız var. Bu anlamda çok kıymetli el sanatları."

"Çok güzel dönüşler aldık"

Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi el sanatları eğitmeni Saniye Demir ise üniversite yerleşkesindeki ormanlık alanda bulunan merkezde hastalar için hobi faaliyetleri düzenlediklerini dile getirdi.

Geçmişten gelen el sanatı çarpana dokumanın unutulmamasını istediğini belirten Demir, çarpana dokumanın el, göz koordinasyonuyla birlikte beyinde birçok duyguyu harekete geçirdiğini, böylece hastaların rehabilitasyonuna katkı sağladıklarını kaydetti.

Yaklaşık 4 yıldır eğitim verdiğini anlatan Demir, "Bu kültürü biraz ön plana çıkarmak istedim ve bunu da danışanlarımızla birlikte yapıyoruz. Bu bir ekip çalışması. Burada adeta bir aile ortamımız var. Ortamımız, kurumumuz çok güzel. Danışanlarımızdan çok güzel dönüşler aldık. Mesela sigarayı daha az içtiklerini, daha az strese girdiklerini söylüyorlar. Böyle olumlu düşünceler oldukça ben de mutlu oluyorum." dedi.