GAÜN Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti
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Politika Haberleri
Gaziantep Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etmek amacıyla bir araya geldi. Öğrenciler, Mescid-i Aksa'ya sahip çıkma çağrısı yaparak İsrail'in zalimliklerine tepki gösterdi.
Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) bir grup öğrenci, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı önünde toplanan öğrenciler, "Çocuk uyuyunca susulur öldürülünce değil", "Mescid-i Aksa'ya sahip çık", "Bu zalimler derhal durdurulmalı" pankartları açtı.
Türk ve Filistin bayrağı taşıyan öğrenciler, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.
Kaynak: AA / Politika