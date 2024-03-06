Gaziantep'in Nizip ilçesinde öğrenciler fidan dikti

Gaziantep Üniversitesinin (GAÜN) Nizip ilçesindeki yerleşkesinde, ortaokul öğrencileri fidanı toprakla buluşturdu.

Nizip Şehit Üsteğmen Uğur Taşçı İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü Öğretmeni Mehmet Hanifi Yaycı tarafından organize edilen etkinlikte öğrenciler fidan dikti.

Yaycı, çocukların daha yeşil, daha huzurlu bir şekilde yaşamaları için, yeşili, ağacı ve iç içe yaşadığı tabiatı severek, koruma bilincini öğrenerek büyümelerini amaçladıklarını söyledi.

Etkinliğe GAÜN Nizip Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personeli de katıldı.