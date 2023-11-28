Gaziantep'te üniversite öğrencileri kadına şiddete karşı mor kurdele taktı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için mor kurdele taktı.

GAÜN Hukuk Topluluğu öncülüğündeki öğrenciler, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" kapsamında etkinlik düzenledi.

Kampüste stant kuran öğrenciler, mor renkli kurdele dağıttı.

Topluluk Başkanı Nihat Fırat Şahin, yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi ve farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Kadınlara uygulanan fiziksel, psikolojik, sözlü şiddetin her türlüsüne karşıyız." dedi.