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GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi'nden 'Dünden Bugüne Adım Adım' sergisi

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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Aliyev ile Ressam Vedat Arar'ın birlikte hazırladığı 'Dünden Bugüne Adım Adım' sergisi, Primemall Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Aliyev ile Ressam Vedat Arar'ın birlikte hazırladığı 'Dünden Bugüne Adım Adım' sergisi ziyarete açıldı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Aliyev ile Ressam Vedat Arar'ın birlikte hazırladığı 'Dünden Bugüne Adım Adım' sergisi, Primemall Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı.

İki sanatçının farklı stillerde ürettikleri resimlerin yer aldığı serginin açılışında konuşan Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Aliyev, yaşam tecrübelerini ve duygularını yansıttığı bu serginin kendisi için önemli olduğunu belirtti. Dr. Öğr. Üyesi Aliyev, "Beraber sergi açtığımız Ressam Vedat Arar fakültemizin yetenekli öğrencilerinden biriydi. Vedat gibi birçok yetenekli öğrenci doğru rehberlikle daha da ileri seviyelere taşınabilirler. Onların potansiyellerini ortaya çıkarmak, onları desteklemek geleceğin sanat dünyasına yenilikçi bakış açıları getirecektir. Ayrıca bu sergiye katkılarından dolayı GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay'a teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Yılmaz ise serginin Gaziantep'e kazandırılmasından dolayı memnun olduğunu belirterek sanatçılara teşekkür etti.

Sergi 14 Nisan'a kadar Primemall Sanat Galerisi'nde misafirlerin ziyaretine açık olacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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