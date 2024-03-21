Gaziantep'te Hayırseverin Yaptırdığı Böbrek Nakli Hastanesinde 5 Ayda 68 Hastaya Nakil Yapıldı

Gaziantep'te bir hayırsever tarafından yaptırılan Böbrek Nakli Hastanesinde 5 ayda 68 hastaya nakil gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, kampüs içerisindeki atıl durumda bulunan binayı farklı bir merkeze dönüştürmek için çalışma başlattı.

Binayı Böbrek Nakli Hastanesine çevirmek isteyen yetkililer, iş insanı Kahraman Eruslu ile görüşerek hastanenin yapılması için destek istedi.

Yetkililerin talebi doğrultusunda atıl binanın yerine 56 yataklı, 7 yoğun bakım ünitesi ve 3 ameliyathaneden oluşan hastane yapıldı.

10 Ekim 2023'te hizmete açılan hastanede bugüne kadar 68 hastaya böbrek nakli yapıldı.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, AA muhabirine, kullanılmayan binanın hayırsever iş insanının yardımıyla hastaneye dönüştürüldüğünü belirtti.

Hastanenin bölgeye hizmet ettiğini aktaran Özaydın, şöyle konuştu:

"Türkiye'de ilk defa 56 yataklı bir hastanede böbrek nakli yapılıyor. Bugün Türkiye'nin en güzel en lüks Böbrek Nakli Hastanesini kazandırdık. Gaziantep Üniversitesi böbrek nakli konusunda uzmanlaşan bir üniversite olsun istiyoruz. Enstitü kurmak istiyoruz. Böbrek nakli eğitimi vermek ve öğrenci yetiştirmek için adım atmak istiyoruz."

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat da hastanenin sağlık turizmine önemli katkılarının olduğunu ifade etti.

"Hastaları ziyaret ederken çok mutlu oldum"

Hastaneyi yaptıran hayırsever iş insanı Kahraman Eruslu ise daha önce cami, okul ve gençlik merkezi yaptırdığını söyledi.

İhtiyaca karşılık devlete yük olmadan hastane yaptırmayı kabul ettiğini anlatan Eruslu, şunları söyledi:

"Hocalarım geldi ve hastane yapmak istediklerini söylediler. Biz de inceledik ve tamam dedik. O heyecanı gördük ve yaptık. İnsanlara hizmet bizim için önemli. Hiçbir çıkarımız yok, hastanede ismimin yer almasını da istemedim ama hocalarımız rica ettiler. Geldik personeli gördük ve çok mutlular. Hastaları ziyaret ederken çok mutlu oldum."

Prof. Dr. Sacit Çoban da Türkiye'de örnek gösterilebilecek bir hastanenin bölgeye kazandırıldığını söyledi.

Hastanenin herkes tarafından beğenildiğini anlatan Çoban, şöyle devam etti:

"Bu hastaneye taşındıktan sonra hasta sayıları da 2 katına çıktı. Diğer illerden çok fazla hasta geliyor. 56 yatak kapasitemiz, 7 yoğun bakım alanımız var. Çapraz nakiller çok fazla yapılıyor. Sağlık turizminde en yüksek sayıya sahibiz. 2023 yılını 23 sağlık turizmiyle bitirdik. Özellikle Orta Doğu ülkelerinden çok fazla talep var. İngilizce ve Arapça bilen rehberlerimizle işlerimizi yürütüyoruz. Burası böbrek naklinde Türkiye'nin odak noktası olarak faaliyetlerine devam edecek."

"Organ bağışı çok önemli"

Prof. Dr. Özlem Usalan ise hastanenin büyük bir çabayla yapıldığını söyledi.

Bölgenin bu hastaneye ihtiyacı olduğunu anlatan Usalan, "Organ bağışı çok önemli. Pandemi ve deprem süreci oldu. Bu insanların nakilden başka şansı yok. Mutlaka bu konuda vatandaşların duyarlı olmasını istiyoruz." dedi.