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GAÜN tarafından Azez'de Uluslararası Dini ve Beşeri Açıdan Deprem Sempozyumu düzenlendi

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Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de, Gaziantep Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Dini ve Beşeri Açıdan Deprem Sempozyumu sona erdi. Sempozyuma 11 ülkeden 25 akademisyen katıldı.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de, Gaziantep Üniversitesince (GAÜN) "Uluslararası Dini ve Beşeri Açıdan Deprem Sempozyumu" düzenlendi.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, GAÜN Azez İslami İlimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyuma 11 ülkeden 25 akademisyenin katılımıyla, yüz yüze ve çevrim içi 6 oturum gerçekleştirildi.

GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, deprem başta olmak üzere doğal afetlerin insanlar üzerinde oldukça ciddi izler bıraktığını ifade ederek, depremi sadece yapıların yıkılması veya tahrip olması değil, aynı zamanda bireysel ve toplumsal yaralar şeklinde ifade etmenin mümkün olduğunu kaydetti.

GAÜN Azez İslami İlimler Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ünverdi, 6 Şubat'taki depremlerin sadece Türkiye'de değil Suriye'de de can kayıplarına ve büyük yıkıma neden olduğunu belirterek, "Asrın felaketi olarak nitelenen bu büyük depremden dolayı binlerce insan çadırlarda yaşamak zorunda kalmıştır. Türkiye bu depremde devlet ve halk işbirliğinin en güzel örneğini göstermiş ve depremden etkilenen insanlara yardım etmek için seferber olmuştur. Aynı durumu Suriye Güvenli Bölge için de söylemek mümkündür. Ayrıca Suriye'de hayırsever iş adamları ve STK'lar da depremzedelerin yaralarına merhem olmak için önemli çabalar ortaya koymuşlardır." ifadelerini kullandı.

Dün başlayan sempozyum, bugün son buldu.

Kaynak: AA / Güncel

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