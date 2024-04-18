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GATHİB, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm çalışmalarına devam ediyor

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Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri bünyesindeki Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB), Gaziantep Üniversitesi iş birliğiyle pilot bir proje başlattı. Proje kapsamında iklim değişikliği, yeşil enerji, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanlarında eğitim faaliyetleri düzenlenecek.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri bünyesindeki dört birlikten birisi olan Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm kapsamındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Gaziantep Üniversitesi iş birliğiyle pilot bir proje başlatan GATHİB, iklim değişikliği, yeşil enerji, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda çalışan öğretim üyeleri ve akademisyenlere yönelik eğitim faaliyeti yürütecek. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri hizmet binasında yüz yüze olarak gerçekleştirilecek eğitimleri alanında uzman kişiler verecek.

"Projemiz geleceğin üretim modelleri ve eğilimlerine ayak uydurmak için eşsiz bir fırsat"

TİM Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Kileci yaptığı açıklamada, "Tekstil ve hazır giyim sektörü doğaya en fazla olumsuz etkisi bulunan sektörlerden birisi olarak değerlendiriliyor. Bu sektördeki üretim altyapıları ve modellerin doğayla barışık ve sürdürülebilir hale getirilmediği takdirde sektör aktörlerini ve paydaşlarını oldukça zor günler bekliyor. Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatındaki hükümler gereğince yeşil dönüşüm noktasında üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeyen firmalar yakın bir gelecekte Avrupa pazarına satış yapmakta zorlanacaklar. Bu konuya kayıtsız kalma lüksümüz yok çünkü Avrupa pazarı ülkemiz için, özellikle tekstil ve hazır giyim sektörleri için göz ardı edilemeyecek bir ticaret hacmine sahip. Bu yüzden bu proje yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularında hem nitelikli insan kaynağının oluşturulması hem de farkındalık sağlanması için çok kıymetli. Ayrıca geleceğin üretim modelleri ve eğilimlerine ayak uydurmak için eşsiz bir fırsat. Ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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