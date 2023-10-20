Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde "Pembe kod" tatbikatı düzenlendi

(AA) Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Diş Hekimliği Fakültesinde, "Pembe kod" konulu masa başı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi.

(AA) Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Diş Hekimliği Fakültesinde, "Pembe kod" konulu masa başı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta, annesinin tedavisi sırasında şiddete eğilimli babası tarafından kaçırılan bebek, güvenlik personellerinin başarılı müdahalesiyle kurtarılarak annesine teslim edildi. Senaryo gereği olay sırasında yaralanan hastane personelinin ve hasta yakınının acil müdahalesi yapılarak, GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Biriminin ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı tatbikat başarıyla tamamlandı.

GAÜN Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Aydın, tüm acil durum ve afetlere önceden hazır olmanın önemli olduğunu vurguladı.