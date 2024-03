GAÜN Hastanesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği

Gaziantep Üniversitesi(GAÜN) Hastanesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikte, hastane idaresi ve hastanenin çalışanları bir araya geldi.

Erkinlikte konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, "Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bir toplum, erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin' ifadesi, uygar bir toplum olma yolunda kadınların önemini vurgulayan oldukça önemli mesajlar içermektedir. Dolayısıyla, toplumun yaklaşık yüzde 50'sini oluşturan kadının sahip olduğu potansiyelin dışlanması hem adaletsiz bir davranış olacak, hem de yetenek havuzunu küçültecek, verimliliği azaltacak, sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve sosyal refahı güçleştirecektir. Toplumda kadının yerine bakarsak; erkeklerle kadınların çalışma hayatına geçişinde fark, özellikle lise ve üniversite eğitiminden sonra, yöneticilik veya akademik hayata geçişte kendini göstermektedir. Üniversite mezunu kadın oranımız yüzde 47 civarında olmakla birlikte, bu oranın yarıya yakın kısmı iş hayatında yer alamamaktadır. Çünkü kadın için başarının bedeli çoğu kez ağır olmaktadır; Çok çalışma, aileye yeterli vakit ayıramama, evlenememe, kısıtlı sayıda çocuk yapma veya eşitlik gözetmeyen, desteksiz eş nedeniyle boşanma gibi birçok nedeni sayabiliriz" dedi.

Balat sözlerine, "Şahsım adına, pratik hayatta tam eşitliğin sadece yasalarla değil, kadına bakış tarzının değişmesiyle, kadın ve erkek öncüler-rol modellerle, bilinçli-duyarlı anne, babalarla, müfredatlarda toplumsal fırsat eşitliğine yer veren eğitmenlerle, kadına saygılı, destek veren, yaşamın ağır yükünü birlikte omuzlayacak erkeklerle sağlanacağına inanıyorum. Ülkemizin her köşesinde iyi niyetle, özveriyle, hayatı pahasına, dürüstçe çalışan kadın-erkek tüm hekimlerimizi, kadınlarımızı, kadının yanında yer alan erkeklerimizi saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

GAÜN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Şevki Hakan Eren ise, "Hayatımızın her alanında emeği, feraseti, özverisi ve cesareti ile hareket eden kadınlarımızın her alanda, her yerde olduğu gibi, iş hayatındaki varlığını ve katkısını da son derece önemli görmekteyiz. Kadınlarımız güçleri ve tüm renkleriyle birlikte dünyayı daha iyi bir yer haline getirme yolunda bizlere de rehberlik ediyor. Büyük Önder Gazi Mustafa Atatürk'ün de dediği gibi 'Dünyadaki her şey kadının eseridir.' Bu duygular ışığında başta hastanemizde görev yapan emekçi kadın mesai arkadaşlarımın ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Çeşitli ikramlıkların yer aldığı etkinlik, müzikle devam etti. - GAZİANTEP