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Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi'nde Engellilere Özel Hizmet

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Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi, engelli hastalara özel hizmet sunuyor. Engelli hastalar kapıda karşılanıp yönlendiriliyor ve tüm işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Engelli bireylerin diş tedavileri de özel bir ilgiyle yapılmaktadır.

Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi'nde engellilere ayrıcalıklı hizmet sunuluyor.

Başhekim Prof. Dr. Uğur Aydın, AA muhabirine, engelli hastalarla özel ilgilendiklerini söyledi.

Engelli hastaları kapıda karşıladıklarını ve bütün işlemlerini çalışanlarca yapıldığı ifade eden Aydın, "Dezavantajlı olarak hastanemize başvuran bireyler, kapıdan karşılama ve yönlendirme ekibimiz tarafından karşılanıp ilgili sekretaryaya nakli gerçekleştiriliyor ve ilgili bölümde her türlü klinik ve radyografik müdahalesi hızlı ve etkin bir şekilde yerine getiriliyor." dedi.

Aydın, şunları kaydetti:

"Hekim sınıfı ve yardımcı personellerimiz bu konuda eğitimli oldukları için özel bir iletişim ve ilgiyle hastalarımızın gerekli bakımını hızlı bir şekilde üstleniyorlar. Bedensel bir engeli olan bireylerde, sağlıklı bireylerde uygulanan dolgu, kanal tedavisi, diş çekimi, protez gibi tüm diş tedavilerini engelli bireylerimize de hızlı bir şekilde uyguluyoruz. Zihinsel engelli bir bireyi sedasyon altında veya genel anestezi altında tüm ağız diş sağlığını ilgilendiren uygulamalar gerçekleştirilebiliyor."

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Derya Gürsel Sürmelioğlu ise engelli hastayla iletişimi önemsediklerini belirterek, hastanın iletişim kurma durumuna göre tedavi uyguladıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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