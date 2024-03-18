Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Otomobil ve Yakıt Tankeri Çarpıştı: 1 Yaralı

Güncelleme:

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobille yakıt tankerinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Osmaniye-Nurdağı kara yolu Kurudere Mahallesi mevkiinde Türkan Yıldırım yönetimindeki 01 ABU 10 plakalı otomobille O.D. yönetimindeki 01 AOB 459 plakalı yakıt tankeri çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Yıldırım'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan otomobil sürücüsü Türkan Yıldırım'ın Nurdağı'ndaki Nurten Öztürk İlkokulunda öğretmen olarak görev yaptığı ve Osmaniye'nin Bahçe ilçesinden Nurdağı'na göreve geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Şahinbey Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli? Muhammed Akbey kimdir? Zafer Partisi Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Muhammed Akbey kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title