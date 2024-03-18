Gaziantep'te Otomobil ve Yakıt Tankeri Çarpıştı: 1 Yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobille yakıt tankerinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Osmaniye-Nurdağı kara yolu Kurudere Mahallesi mevkiinde Türkan Yıldırım yönetimindeki 01 ABU 10 plakalı otomobille O.D. yönetimindeki 01 AOB 459 plakalı yakıt tankeri çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Yıldırım'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan otomobil sürücüsü Türkan Yıldırım'ın Nurdağı'ndaki Nurten Öztürk İlkokulunda öğretmen olarak görev yaptığı ve Osmaniye'nin Bahçe ilçesinden Nurdağı'na göreve geldiği öğrenildi.