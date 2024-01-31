GAÜN Spor Bilimleri Fakültesi, Sportif Eğitim Akademisi'ni başlattı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında gerçekleştirilen Sportif Eğitim Akademisi, GAÜN Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özdal'ın ilk dersi ile başladı.

Sportif Eğitim Akademisinin şehrin spor insanlarının spor bilgisini güncellemek ve sportif eğitim alt yapısına katkı sağlamayı hedeflediğini belirten GAÜN Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özdal, "Spor Şehri markasını daha ileriye taşıyabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. 'Bir fakülte şehre nasıl katkı sağlamalı' diye çıktığımız bu yolda elimizden geleni en iyi şekilde şehrimize sunmak için gayret edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP