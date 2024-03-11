Üye Girişi
Haberler

Düzce Üniversitesi Kadın Hokey Takımı Dördüncü Oldu

Güncelleme:

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) 2023-2024 faaliyet programında Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen üniversiteler arası Hokey Turnuvası'nda başarılı bir performans sergileyen Düzce Üniversitesi Kadın Hokey Takımı, dördüncü olarak gelecek için umut verdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi kadın hokey takımı dördüncü oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) 2023-2024 faaliyet programında Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen üniversiteler arası Hokey Turnuvası'nda başarılı bir performans sergileyen Düzce Üniversitesi Kadın Hokey Takımı, dördüncü olarak gelecek için umut verdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gaziantep Üniversitesi Düzce Üniversitesi Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Cevdet Küçük kimdir? İYİ Parti Erzurum Tortum Belediye Başkan adayı Cevdet Küçük kimdir? Şentürk Alver kimdir? İYİ Parti Erzurum Şenkaya Belediye Başkan adayı Şentürk Alver kimdir? Tevhit Turan kimdir? İYİ Parti Erzurum Pazaryolu Belediye Başkan adayı Tevhit Turan kimdir? Şule Ülkü Özgül kimdir? İYİ Parti Erzurum Olur Belediye Başkan adayı Şule Ülkü Özgül kimdir? Salim Özdil kimdir? İYİ Parti Erzurum Uzundere Belediye Başkan adayı Salim Özdil kimdir? Yücel Ahmet İşleyen kimdir? İYİ Parti Erzurum Narman Belediye Başkan adayı Yücel Ahmet İşleyen kimdir? Ergunhan Musaoğlu kimdir? İYİ Parti Erzurum Oltu Belediye Başkan adayı Ergunhan Musaoğlu kimdir? 12 Mart 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Abdülnazir Güven kimdir? İYİ Parti Erzurum Köprüköy Belediye Başkan adayı Abdülnazir Güven kimdir? Erhan Çelik kimdir? İYİ Parti Erzurum Karaçoban Belediye Başkan adayı Erhan Çelik kimdir? Hayrettin Özdemir kimdir? İYİ Parti Erzurum Horasan Belediye Başkan adayı Hayrettin Özdemir kimdir? Nasır Aydın kimdir? İYİ Parti Erzurum Hınıs Belediye Başkan adayı Nasır Aydın kimdir? Muhammet Kaya kimdir? İYİ Parti Erzurum Hınıs Belediye Başkan adayı Muhammet Kaya kimdir? 12 Mart İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Muhammet Kaya kimdir? İYİ Parti Erzurum Çat Belediye Başkan adayı Muhammet Kaya kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title