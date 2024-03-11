Düzce Üniversitesi Kadın Hokey Takımı Dördüncü Oldu
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) 2023-2024 faaliyet programında Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen üniversiteler arası Hokey Turnuvası'nda başarılı bir performans sergileyen Düzce Üniversitesi Kadın Hokey Takımı, dördüncü olarak gelecek için umut verdi.
DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi kadın hokey takımı dördüncü oldu.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) 2023-2024 faaliyet programında Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen üniversiteler arası Hokey Turnuvası'nda başarılı bir performans sergileyen Düzce Üniversitesi Kadın Hokey Takımı, dördüncü olarak gelecek için umut verdi. - DÜZCE