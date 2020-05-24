Yaralanan yaban hayvanları Ormanya'da tedavi ediliyor
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Yaralanan yaban hayvanları Ormanya'da tedavi ediliyor

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan klinikte, yaralanan veya bitkin düşen yaban hayvanları tedavi ederek doğaya bırakılıyor.

Yaralanan yaban hayvanları Ormanya'da tedavi ediliyor
24.05.2020 10:11 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:14

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan klinikte, yaralanan veya bitkin düşen yaban hayvanları tedavi ederek doğaya bırakılıyor.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın dördüncü en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya'daki klinikte yaban hayvanlarının tedavileri yapılıyor. Başka bir hayvan tarafından saldırıya uğrayarak yaralanan veya doğada yiyecek bulamayıp bitkin düşen hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince Ormanya'daki hayvan kliniğine getirilerek tedaviye alınıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan Ormanya'da karacadan, göç yolunda bitkin düşen leyleklere kadar her türden hayvanın tedavisi yapılabiliyor. Ormanya'nın bugünlerdeki en önemli misafirleri ise annesinden ayrı düşerek yolunu kaybettikten sonra kliniğe getirilen yavru karaca ile doğada bitkin düştüğü için destek tedavisi uygulanan sincap oldu. Doğada kendi başına yaşayabilecek kadar güçlenmesi için özel besinlerle beslenen yavru karaca, yeterince büyüyene kadar Ormanya'nın misafiri olacak. Destek tedavisini tamamlayan sincap da yeniden doğaya bırakıldı. 

'KARACA BULDUĞUNUZDA ANNESİNİN YAKINDA OLDUĞUNU UNUTMAYIN'Yavru karacanın gelişimi hakkında bilgi veren Ormanya Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimizde özellikle doğada bulduğumuz karaca yavrularımızın tedavilerine devam ediyoruz. Bu karaca yavrumuz da doğada bulunan bir yavrumuz. Kandıra bölgesinde bulunarak Milli Parklar ekiplerine teslim edilmiş ve onlar da bize getirdi" dedi.Karacaları bulanları uyaran Alioğlu, "Tarımla uğraşan bir vatandaşımız bulmuş bu yavrumuzu. Bu dönemde vatandaşlarımızı uyarmak istediğimiz bir konu var. Karaca yavruları doğada bulunduklarında annelerinin yakında olduğunun unutulmaması gerekiyor. Yardıma ihtiyacı varmış gibi gözükebilir, ancak annesi çok yakındadır. O yüzden bulunduğu gibi hemen bir merkeze ya da başka bir yere götürülmesi doğru bir hareket olmayacaktır. Bu yüzden vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Karaca yavruları eğer bulundukları yerlerde bir hayvan saldırısı altında değillerse veya bir yarası yoksa, orada bırakılmaları onlar için yapılacak en doğru şey olacaktır. Yavrularımız anneden uzaklaştığında anne sütünü tam olarak alamadığı için ve o ilgiyle büyüyemediği için bağışıklık sistemi çok düşük oluyor. Bununla beraber yakalanmaya bağlı olarak depresif bir davranış içerisine giriyorlar. Bu da onların ileriki hayatlarında birçok sıkıntı yaşamasına sebep oluyor. Fakat en büyük problem, bağışıklık sistemi gelişmediğinden dolayı hastalıklara daha kolay yakalanmaları oluyor. Yaşama tutunmaları oldukça güçleşiyor" diye konuştu. 'DESTEK TEDAVİSİ UYGULADIK'

Doğaya geri bırakılan sincabın tedavi sürecinden de bahseden Alioğlu, "Sincabımızı Milli Parklar'a yapılan ihbar sonucunda Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerimiz teslim alarak bize getirdi. Geldiğinde çok bitkin bir haldeydi. Kendisine destek tedavisi uyguladıktan sonra bugün doğaya geri bıraktık. Çeşitli vitaminlerle kendisini destekledik. Çok bitkin ve yorgun düştüğü için özellikle beslenmesine çok dikkat ettik. Sonrasında çok kısa bir süre içinde kendisini toparladı. Birkaç gün içinde doğaya geri dönecek güce ulaştı. Bugün de tekrar doğaya geri döndü" dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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