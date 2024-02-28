Niğde'de Yaban Keçisi Avlayana 311 Bin 522 TL Para Cezası

Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da yaban keçisi avlayan kişiye 311 bin 522 lira para cezası verildi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Niğde Şube Müdürlüğü av koruma ekipleri, Aladağlar Milli Parkı ve Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda kaçak avcılığın önüne geçmek için çalışma yaptı.

Av koruma ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 yaşındaki yaban keçisini avlayan bir kişiyi yakaladı.

Avcıya 311 bin 522 lira idari para cezası uygulandı.