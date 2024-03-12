Bartın'da su kanalına düşen karaca, balık ağı yardımıyla yakalanarak doğaya salındı
Bartın'ın Gerişkatırcı köyünde su kanalına düşen karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından balık ağı kullanılarak yakalandı. Yaralanan karaca, veteriner hekim tarafından tedavi edildikten sonra doğal ortamına bırakıldı.
Bartın'da su kanalına düşen karaca, balık ağı yardımıyla yakalanarak doğaya salındı.
???????Merkeze bağlı Gerişkatırcı köyünden geçen su kanalına düşen karacayı görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.
Bölgeye gelen ekipler, 2 metre derinlikteki kanalda balık ağı gererek karacayı yakaladı.
Kanaldan çıkmaya çalışırken çeşitli yerlerinden yaralanan karaca, veteriner hekim tarafından yapılan tedavinin ardından doğal ortamına bırakıldı.