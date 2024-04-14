Edirne'de Bitkin Halde Bulunan Şahin Tedavi Altına Alındı

Edirne'nin Meriç ilçesinde jandarmanın bitkin halde bulduğu şahin tedavi altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Meriç ilçesindeki devriyesinde bitkin halde bir şahin buldu.

Jandarma tarafından Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen şahin tedavi altına alındı.