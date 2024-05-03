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Ağrı'da yaralı leylek tedavi altına alındı

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Ağrı'da jandarma ekipleri tarafından doğada yaralı halde bulunan bir leylek, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Ağrı'da jandarma ekiplerince doğada yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il merkezine bağlı Taştekne köyünde, devriye faaliyeti yaparken bitkin halde yaralı bir leylek buldu.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timine bilgi verilmesinin ardından yaralı leylek bulunduğu yerden alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Yaralı leylek tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Jandarma Ağrı Hayvan Hakları Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

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