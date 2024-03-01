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Çanakkale'de yaralı güvercine operasyon yapıldı

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Çanakkale'de sol bacağına doku ölümü (nekroz) teşhisi konulan yaralı güvercin, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürlüğünde operasyon geçirdi. Güvercinin bacağı ampute edildi ve tedavi süreci devam ediyor.

Çanakkale'de sol bacağına doku ölümü (nekroz) teşhisi konulan yaralı güvercine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürlüğünde operasyon yapıldı.

Biga ilçesinden DKMP Çanakkale Şube Müdürlüğüne yaralı halde getirilen bir güvercin Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği ve Yaban Hayatı Bakım Odası'nda yoğun bakıma alındı.

Güvercinin nekroz teşhisi konulan sol bacağının ampute edilmesine karar verildi.

Yaklaşık 1 saat süren operasyonla güvercinin bacağı ampute edildi.

Kaya güvercinin kritik süreci atlatmasının, tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlanmasından sonra doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Hayvan Hakları Çevre Sağlık Güncel Haberler

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