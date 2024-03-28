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Uzundere Şelale İlkokulu öğrencileri Tortum Gölü'nde kuş gözlemi yaptı

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Doğa Koruma Ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü, Uzundere Şelale İlkokulu 4. sınıf öğrencileri ile birlikte Tortum Gölü sulak alanında kuş gözlemi yaptı.

Türkiye'nin 11'inci sakin kenti olan Erzurum'un Uzundere ilçesi sahip olduğu doğal güzellikler ve keşfedilmeye hazır mekanlarıyla meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Kuşların göç yolu üzerinde bulunan ve yaban hayatın devam ettiği Uzundere ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü bir yanda koruma yönündeki çalışmalarını sürdürürken bir yanda da insanlara doğanın güzel yanlarını anlatmaya çalışıyor. Bu çerçevede Uzundereli çocuklar gönüllerince teleskop ve dürbünlerle, gökyüzünün renkli kanatlı sakinlerini keşfetti. Çocukların gözlerindeki merak ve heyecan, doğanın bu harikalarını keşfederken paha biçilemezdi. Küçük gözlemciler, kuşların gizemli dünyasını yakından tanıma fırsatı buldular. Kuşları gözlemleyen çocuklar onları fotoğraflama imkanı da buldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bu özel günü bizimle paylaşan herkese teşekkür ederiz. Geleceğin doğa bilimcileri olmaya aday bu genç zihinler, doğayı koruma konusunda bilinçlenmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattılar" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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