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İnebolu'da mahsur kalan çakal kurtarıldı

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir inşaat çukuruna düşen çakal, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde inşaat çukurunda mahsur kalan çakal, kurtarılarak doğaya salındı.

İnebolu ilçesinde bir çakalın inşaat çukuruna düştüğünü gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğüne haber verdi.

Ekipler tarafından düştüğü yerden kurtarılan çakal, sağlık durumunun iyi olduğunun belirlenmesinin ardından ormanlık alanda doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İnebolu Çakal Hayvan Hakları Çevre Güncel Haberler

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