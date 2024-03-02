Yaralı Kızıl Şahin Yozgat'ta Koruma Altına Alındı

Yozgat'ta jandarma tarafından yaralı olarak bulunan kızıl şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce korumaya alındı.

Saraykent ilçesi Karapınar Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri yol kenarında kanadı kırık ve yaralı halde kızıl şahin buldu.

Jandarma, koruma ve tedavisi yapılmak üzere kızıl şahini Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.