Van'da Kaçak Keklik Avına 83 Bin 620 TL Cezası

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avladıkları 38 keklikle yakalanan 4 kişiye 83 bin 620 lira ceza verildi.

Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrolleri sırasında durdurdukları araçta arama yaptı.

Aramada, kafesler içinde 38 keklik ve tuzaklama malzemeleri bulundu.

Keklik ve kafeslere el konuldu, kafes avcılığı yaptığı tespit edilen 4 kişiye 83 bin 620 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen keklikler, doğal yaşam alanlarına bırakılacak.