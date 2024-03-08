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Muş'ta av kabahati işleyen kişiye yüksek para cezası

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Muş'ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde av kabahati işleyen bir kişiye 16 bin 121 TL para cezası kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, jandarma teşkilatına ve av koruma çalışmalarına destekleri için teşekkür etti.

Muş'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde av kabahati işleyen 1 kişiye 16 bin 121 TL para cezası kesildi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Taşoluk Karakolu Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan kontrollerde av kabahati işleyen 1 kişi ile arazide karşılaşıldığı belirtilerek, "Şahıs hakkında yapmış olduğu av kabahati için idari para cezası ve tazminat cezası olmak üzere toplam 16 bin 121 TL yaptırım uygulanmıştır. Gelecek nesillere sürdürülebilir bir yaban hayatı bırakmak için desteklerini esirgemeyen jandarma teşkilatımız başta olmak üzere Merkez Taşoluk Karakolu Jandarma Komutanlığımıza, avcılığın yoğun olarak yapıldığı bölgede av koruma ve kontrollerine vermiş olduğu destekten dolayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü olarak teşekkür ederiz. Av Koruma ve kontrollerimiz aralıksız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar Jandarma Muş Çevre Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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