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Kocasinan'da Yaralı Orman Baykuşu Kurtarıldı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı kuşun tedavi ve rehabilite işlemlerinin ardından doğal yaşam ortamına bırakılacağı belirtildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı şekilde bulunan kulaklı orman baykuşu gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kanadından yaralı olan ve uçma güçlüğü çeken baykuş; veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımının yapılması için teslim edildi. Yaralı kuşun rehabilite işlemlerinin tamamlanmasının ardından ekipler tarafından teslim alınarak doğal yaşam ortamına bırakılacağı belirtildi.

Kulaklı orman baykuşu hakkında

Baykuş ailesine mensup olan kulaklı orman baykuşu kulağa benzer tüy yapıları ile kolay ayırt edilebilir bir kuş türüdür. Uyarı halinde kulak tüylerini dikleştirirler. Üstün gece görüşleri ve sessiz uçuşları sayesinde usta bir avcıdırlar. Özellikle küçük kemirgenleri avladıkları için çiftçilerin de dostudurlar. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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